ОПЕК+ оценит состояние мировой экономики

Страны ОПЕК+ на первой с марта 2020 года очной встрече в Вене, которая состоится в среду, оценят состояние мировой экономики и примут техническое, а не политическое решение об уровнях добычи нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Мазруи, заседание ОПЕК+ является очень важным. Он отметил, что альянс при определении уровней добычи будет придерживаться технического решения, а не политического. "Поэтому очень важно рассмотреть техническую сторону и оценить любые опасения, связанные с экономикой и ее состоянием", - сказал министр, слова которого приводит Bloomberg.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК + сообщал, что альянс может рассмотреть возможность сокращения производства как на 2 млн баррелей в сутки (б/ с), так и в диапазоне от 1 млн б/с до 1,5 млн б/с.

Страны ОПЕК+ 5 октября встретятся очно в Вене в штаб-квартире ОПЕК впервые с марта 2020 года. Они проведут заседание министерского мониторингового комитета, а затем встречу министров стран ОПЕК+. Кроме того, впервые с ноября 2021 года запланирована пресс-конференция по итогам заседания альянса.