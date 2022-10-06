https://news.day.az/economy/1501176.html В Азербайджане за эти товары не будет возвращаться НДС - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане за эти товары не будет возвращаться НДС - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане с 1 октября не возвращается часть НДС за покупку спиртных напитков и сигарет, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.
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