В Азербайджане за эти товары не будет возвращаться НДС

В Азербайджане с 1 октября не возвращается часть НДС за покупку спиртных напитков и сигарет, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

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