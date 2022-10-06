ЕБРР продолжает реализацию проектов в Азербайджане в рамках «зеленой» программы
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает осуществлять проекты в Азербайджане в рамках своей "зеленой" программы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала старший банкир группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Теа Меликадзе в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".
"Мы очень рады работать с одним из наших любимых городов - городом Гянджа. Один из проектов, который мы реализуем в городе, касается урегулирования сбора твердых отходов. ЕБРР выделил 10 миллионов евро на его исполнение", - сказала она.
Меликадзе отметила, что проект будет финансировать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов и повышение операционной и финансовой эффективности, что приведет к экономии 179 тонн CO2 в год.
"Проект включает в себя приобретение транспортных средств и контейнеров для сбора отходов и уборки улиц, оптимизацию услуг по сбору отходов, и по итогу улучшение
общей окружающей среды", - добавила она.
Еще один проект, реализуемый ЕБРР в Гяндже, финансирует модернизацию сетей уличного освещения, сказала Меликадзе.
"Проект предусматривает установку светодиодных светильников, автоматизированных систем управления освещением, внедрение систем затемнения и других передовых технологий уличного освещения. Все это обеспечит существенную экономию энергии, повышение качества обслуживания и стандартов в области общественного здравоохранения и безопасности", - добавила она.
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