ЕБРР продолжает реализацию проектов в Азербайджане в рамках «зеленой» программы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает осуществлять проекты в Азербайджане в рамках своей "зеленой" программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала старший банкир группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Теа Меликадзе в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

"Мы очень рады работать с одним из наших любимых городов - городом Гянджа. Один из проектов, который мы реализуем в городе, касается урегулирования сбора твердых отходов. ЕБРР выделил 10 миллионов евро на его исполнение", - сказала она.

Меликадзе отметила, что проект будет финансировать модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов и повышение операционной и финансовой эффективности, что приведет к экономии 179 тонн CO2 в год.

"Проект включает в себя приобретение транспортных средств и контейнеров для сбора отходов и уборки улиц, оптимизацию услуг по сбору отходов, и по итогу улучшение

общей окружающей среды", - добавила она.

Еще один проект, реализуемый ЕБРР в Гяндже, финансирует модернизацию сетей уличного освещения, сказала Меликадзе.

"Проект предусматривает установку светодиодных светильников, автоматизированных систем управления освещением, внедрение систем затемнения и других передовых технологий уличного освещения. Все это обеспечит существенную экономию энергии, повышение качества обслуживания и стандартов в области общественного здравоохранения и безопасности", - добавила она.