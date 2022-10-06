Российская компания открыла дочернюю структуру в Азербайджане

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО "Oxta Qrupp Baku".

Как передает Day.Az в четверг со ссылкой на ведомство, ООО является "дочкой" российской компании ООО "Охта Групп"

Уставный капитал Oxta Qrupp Baku составляет 600 тысяч манатов. Его официальным представителем является Владимир Свинин.

Юридический адрес компании: город Баку, Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 21, 520-й квартал, кв. 6.

Отметим, что компания "Охта Групп" основана в 2003 году. Основная цель, к которой стремится "Охта Групп" - эффективная работа на рынке недвижимости с использованием общепринятых мировых бизнес-практик инвестирования.