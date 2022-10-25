Наш собеседник - Ульви Гасымов, директор департамента развития корпоративного бизнеса.

- Совсем недавно ABB запустил новое мобильное приложение для предпринимателей. Каковы основные ожидания от этого приложения?

- ABB успешно внедряет процессы цифровизации, тем самым значительно упрощая работу клиентов. Теперь преимущества цифровых банковских услуг доступны не только нашим индивидуальным, но и корпоративным клиентам.

В прошлом году мы запустили полностью обновленный сервис "Интернет-банкинг" для юридических лиц и предпринимателей. Более 90% корпоративных операций теперь осуществляются дистанционно посредством "Интернет-банкинга". Мобильное приложение ABB business создано для того, чтобы расширить возможности в этой области. С помощью этого приложения многие банковские услуги, необходимые бизнесу, можно использовать в режиме 24/7 из любой точки мира, не посещая филиалы и отделения АВВ, а также не пользуясь "Интернет-банкингом". Широкими возможностями приложения могут воспользоваться как крупные корпоративные клиенты, так и мелкие, средние и индивидуальные предприниматели. Используя ABB business, можно мгновенно выполнять множество операций всего за несколько нажатий. Мы уверены, что все больше и больше клиентов будет пользоваться приложением и его функциями. Подобные инновации помогают нам успешно проводить интеграционные процессы с нашими партнерами, делать доступными для наших клиентов другие небанковские услуги посредством таких цифровых решений.

- Какого участие АВВ в финансировании реального сектора?

- За 9 месяцев текущего года наш банк выдал бизнес-кредиты на сумму 1 миллиард 56 миллионов манатов. В особенности мы гордимся тем, что почти все кредиты, которые мы предоставили в этом году, были зарезервированы для финансирования проектов, связанных с ненефтяным сектором. В основном, это проекты, связанные с производством, сельским хозяйством, транспортом, торговлей и строительством. Также за 9 месяцев текущего года в АВВ было открыто 998 новых счетов юридических лиц, а общее количество счетов достигло 14 832. Также количество индивидуальных счетов предпринимателей увеличилось на 8 758 и достигло отметки в 76 262.

- На каких условиях АВВ предлагает бизнес-кредиты?

- Наш подход к каждому клиенту индивидуален. Все зависит от масштаба проекта, долгосрочного партнерства клиента с АВВ, степени риска и т.д. В зависимости от таких факторов, наши процентные ставки по кредиту также могут меняться. В основном бизнес-кредиты АВВ выдаются на срок от 1 до 84 месяцев, с процентной ставкой от 5% в манатах и формой оплаты, основанной на аннуитетном, индивидуальном или свободном графике платежей.

Помимо собственных средств в национальной валюте, АВВ является уполномоченным банком Фонда развития предпринимательства, Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства, а также Ипотечно-кредитного гарантийного фонда, и выделяет кредиты предприятиям за счет этих организаций.

Каждый предприниматель, который ищет отличного финансового партнера, обладает свежими идеями проектов, нуждается в поддержке с аккредитивом, гарантией и другими подобными документальными сделками, может обратиться в АВВ. Мы с радостью принимаем, оцениваем и финансируем бизнес-проекты в каждом из наших филиалов.