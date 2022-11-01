Завершен первый этап 4-ой программы "Навстречу цифровой журналистике", реализованный Центром развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики при спонсорской поддержке банка АВВ.

28 представителей СМИ и блогеров, желающих повысить свои знания в области ИКТ, электронных услуг и цифровых решений стали участниками программы. В специальную серию тренингов были включены последние тренды в журналистике и ИКТ, проекты электронного правительства и цифровые решения, информационная безопасность, искусственный интеллект, блоггинг, социальные сети, стартапы и другие темы. Представители АВВ также провели тренинг для участников мероприятия на тему финансовых технологий.

На втором этапе программы состоится конкурс эссе среди участников, успешно завершивших обучение. Участники подготовят исследовательские и образовательные статьи на основе выбранных тем. Работы конкурсантов будут оценены жюри. Победители, занявшие первые три места, получат призы.

Основная цель программы "Навстречу цифровой журналистике" - повысить знания представителей СМИ в области ИКТ, электронных услуг и цифровых решений, а также внести свой вклад в просвещение общества.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.