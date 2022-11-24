Доля банковских активов в ВВП Азербайджана значительно выросла

За последние 10 лет доля банковских активов в ВВП Азербайджана выросла с 26,8 процента до 44,3 процента.

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на открытии VI Международного банковского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасымлы отметил, что объем кредитных вложений в экономику увеличился с 9,9 миллиарда манатов до 17,1 миллиарда манатов.

"Уровень капитализации и ликвидности банковского сектора, который составляет значительную часть финансового сектора Азербайджана, превышает норму в два раза", - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" определены основные направления развития банковского дела.

"Cогласно стратегии, ожидается ежегодный рост объема активов банковского сектора на восемь процентов, кредитного портфеля - на 10 процентов, бизнес-кредитов - на шесть процентов, кредитов микро -, малому, среднему бизнесу - на 15 процентов, ежегодный рост объема страхового рынка на 10 процентов", - отметил он.

По его словам, также ожидается, что до конца 2026 года будут функционировать два инвестиционных фонда с совершенствованием нормативно-правовой базы, институциональным развитием и расширением инфраструктурных возможностей по углублению рынка корпоративных ценных бумаг.