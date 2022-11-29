https://news.day.az/economy/1515225.html Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана
Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана
Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Технического университета Вилаят Велиев на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".
По его словам, проекты по производству "зеленой энергии" помогут до 2050 года сократить выброс парниковых газов на 40 процентов.
Как отметил Велиев, достижению этой цели поспособствуют в том числе строительство солнечной электростанции в Гарадаге, которое реализуется при поддержке эмиратской компании Masdar, а также строительство ветряной электростанции в Карабахе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре