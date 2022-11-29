Производство "зеленого водорода" очень выгодно для Азербайджана.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Технического университета Вилаят Велиев на мероприятии на тему "Зеленый водород" и возобновляемая энергия".

По его словам, проекты по производству "зеленой энергии" помогут до 2050 года сократить выброс парниковых газов на 40 процентов.

Как отметил Велиев, достижению этой цели поспособствуют в том числе строительство солнечной электростанции в Гарадаге, которое реализуется при поддержке эмиратской компании Masdar, а также строительство ветряной электростанции в Карабахе.