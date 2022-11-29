SOCAR построит еще одну АЗС в Швейцарии

Государственная нефтяная компания Азербайджана - SOCAR получила разрешение на строительство новой автозаправочной станции с магазином в оживленном районе Хальвиля в Швейцарии. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend во вторник информированный источник.

"Существующее коммерческое здание может быть снесено и может быть построена новая АЗС с магазином. Муниципальный совет выдал разрешение на строительство", - сказал источник.

Отметим, что SOCAR расширяет сеть своих газозаправочных станций в соседних странах и Европе.

В таблице представлены данные по сети АЗС SOCAR

Страна АЗС

Швейцария 200 АЗС

8 зарядных станций

Грузия 108 АЗС

13 сервисных центров

3 нефтяных терминала

Австрия 82 АЗС A1

Pronto Oil Trading Company

Румыния 67 АЗС (Премиум)

Украина 59 АЗС

2 зарядные станции

Азербайджан 42 АЗС

Турция 14 АЗС