SOCAR построит еще одну АЗС в Швейцарии
Государственная нефтяная компания Азербайджана - SOCAR получила разрешение на строительство новой автозаправочной станции с магазином в оживленном районе Хальвиля в Швейцарии. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend во вторник информированный источник.
"Существующее коммерческое здание может быть снесено и может быть построена новая АЗС с магазином. Муниципальный совет выдал разрешение на строительство", - сказал источник.
Отметим, что SOCAR расширяет сеть своих газозаправочных станций в соседних странах и Европе.
В таблице представлены данные по сети АЗС SOCAR
Страна АЗС
Швейцария 200 АЗС
8 зарядных станций
Грузия 108 АЗС
13 сервисных центров
3 нефтяных терминала
Австрия 82 АЗС A1
Pronto Oil Trading Company
Румыния 67 АЗС (Премиум)
Украина 59 АЗС
2 зарядные станции
Азербайджан 42 АЗС
Турция 14 АЗС
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре