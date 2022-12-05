Пересмотрена сумма дотаций Нахчывану из госбюджета.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что по сравнению с проектом во втором чтении в документе в третьем чтении дотации, выделяемые Нахчыванской Автономной Республике из государственного бюджета, увеличиваются на 1,7 миллиона манатов.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2023 год предусматривалось сокращение дотаций для бюджета Нахчыванской Автономной республики на 31,1 миллиона манатов, увеличение собственных доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики в 2023 году на 20 миллионов манатов.

Шарифов отметил, что устанавливается верхний предел дотаций, выделяемых Нахчывану из бюджета. По словам министра, это понятие впервые включено в бюджет.