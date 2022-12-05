ВТБ (Азербайджан) накануне новогодних праздников улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставку на 1 п.п. - до 12,99%.

Потребительские кредиты являются одним из самых востребованных продуктов у населения Азербайджана. По итогам 10 месяцев этого года кредитный портфель банка в этом сегменте увеличился на 27%, достигнув 68 млн манатов.

"Конец года традиционно является периодом, когда клиенты чаще всего совершают большие покупки и выбирают для этого кредиты наличными. Отмечая устойчивый интерес к потребительскому кредитованию, мы решили улучшить наше предложение для заемщиков. С сегодняшнего дня минимальные ставки снижены до 12,99% годовых, что позволит клиентам увереннее планировать свои предпраздничные траты", - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Он добавил, что на фоне роста спроса на кредиты наличными важно не допускать увеличения темпов закредитованности населения, поэтому банк уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам.

Кредиты наличными в ВТБ (Азербайджан) доступны от 300 до 40 тысяч манатов на срок от 6 до 60 месяцев. Банк не взимает с клиента комиссию за сопровождение договора. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Акция продлится до 31 января 2023 года.

Оформить потребительский кредит в ВТБ (Азербайджан) можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986.