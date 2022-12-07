В минсвязи опровергли информацию об освобождении от должности гендиректора "Aztelekom"

Информация об освобождении от должности генерального директора ООО Aztelekom Клауса Мюллера не соответствует действительности.

Об этом сказали в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, Мюллер продолжает занимать должность гендиректора ООО.

Отметим, что ранее в местных СМИ была распространена информация об освобождении Клауса Мюллера от занимаемой должности.