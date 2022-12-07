https://news.day.az/economy/1517508.html В минсвязи опровергли информацию об освобождении от должности гендиректора "Aztelekom"
В минсвязи опровергли информацию об освобождении от должности гендиректора "Aztelekom"
Информация об освобождении от должности генерального директора ООО Aztelekom Клауса Мюллера не соответствует действительности.
Об этом сказали в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
По данным источника, Мюллер продолжает занимать должность гендиректора ООО.
Отметим, что ранее в местных СМИ была распространена информация об освобождении Клауса Мюллера от занимаемой должности.
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