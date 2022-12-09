https://news.day.az/economy/1517997.html Утвержден госбюджет Азербайджана на 2023 год
Утвержден госбюджет Азербайджана на 2023 год
На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден государственный бюджет Азербайджана на 2023 год.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждений депутаты высказали свои предложения и мнения.
После обсуждений государственный бюджет на 2023 год был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре