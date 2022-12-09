Утвержден госбюджет Азербайджана на 2023 год

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден государственный бюджет Азербайджана на 2023 год.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждений депутаты высказали свои предложения и мнения.

После обсуждений государственный бюджет на 2023 год был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Новость обновляется