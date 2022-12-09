«Бактелеком» начал предоставлять широкополосные услуги на территории Сураханского и Сабунчинского районов

ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком") продолжает работу по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с современными международными стандартами в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". На очередном этапе в поселке Ени Сураханы Сураханского района на улицах "14 июля", "3-й поперечный", "4-й поперечный" и "Зейтун совхозу", в городке для переселенцев из Шуши поселка Рамана Сабунчинского района, жилых массивах "Птицеводческий совхоз" и "Зейтун совхозу" поселка Говсан было смонтировано и введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет.

1025 домохозяйств (60%) в поселке Ени Сураханы Сураханского района были охвачены высокоскоростным интернетом.

Кроме того, на территории городка для переселенцев из Шуши в поселке Рамана Сабунчинского района построена сеть, рассчитанная на 8896 абонентов. В настоящее время интернет-услугой пользуются 2105 абонентов. На 75% территории проведены кабельные работы на основе технологии GPON.

Строительные работы, проводимые в Сураханском и Сабунчинском районах, планируется завершить до конца текущего года.

С внедрением новой оптоволоконной технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты нижеследующие:

• интернет

• интернет+телефония

• интернет+телевидение

• пакет интернет+телефония+телевидение (3 в одном)

Стоимость услуг варьируется от 18 до 56 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 155 ООО "Бакинская телефонная связь", обратится в Центр услуг связи №4 (адрес: поселок Бакиханова Сабунчинского района, улица Р.Ахундова, 16; контактный телефон: (012) 428-81-01), а также подать заявку посредством сайта www.baktelecom.az.

Отметим, что в рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий в плановом порядке также продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.