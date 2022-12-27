https://news.day.az/economy/1523282.html Мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России
Мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России
Мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России, сообщает Day.Az со ссылкой на французскую газету Les Echos.
По данным издания, на нефтяном рынке уже фиксируется высокая волатильность, а стоимость топлива стала повышаться на фоне возможного сокращения предложения на рынке.
На цену нефти также повлияло решение США об уменьшении ее запасов и начале закупок сырья для того, чтобы восполнить резервы.
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