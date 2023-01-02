Растет товарооборот между Грузией и Азербайджаном

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе - ноябре 2022 года достиг 1,1 миллиарда долларов, что на 16,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (999,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, Азербайджан занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии в январе - ноябре 2022 года.

Турция в отчетном периоде стала основным торговым партнером Грузии (товарооборот - 2,5 миллиарда долларов), далее следует Россия (2,2 миллиарда долларов) и Китай (1,6 миллиарда долларов).

Как сообщается, Грузия в указанный период импортировала из Азербайджана товаров на сумму 572,9 миллиона долларов, что на 12,1 процента больше показателя января - ноября 2021 года (511,2 миллиона долларов).

Между тем грузинский экспорт в Азербайджан в январе - ноябре 2022 года увеличился на 21,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (488,2 миллиона долларов) - до 595,4 миллиона долларов.