Чехия за расширение своего присутствия в транспортно-энергетическом секторе Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Чехия изучает возможности расширения своего присутствия в секторах транспортных связей и энергетики в Азербайджане.

Об этом Trend сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст, передает Day.Az.

"В предыдущем десятилетии наиболее важные чешские инвестиционные проекты в Азербайджане были в области транспортной инфраструктуры. Наш флагманский проект, реконструкция азербайджанской части железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, был завершен группой наших компаний во главе с Moravia Steel в 2019 году. Поскольку мы приближаемся к совершенно иной эпохе, мы надеемся на новые инвестиционные возможности для наших компаний в Азербайджане в сфере связи и энергетики", - сказал он.

По словам замминистра, сотрудничество между Азербайджаном и Чешской Республикой в энергетической сфере имеет стратегическое значение.

"Пилотный проект, завершенный чешскими компаниями в школе села Гараваллы Шамахинского района в 2018 году, был направлен на повышение осведомленности об эффективном использовании энергетических ресурсов. Мы считаем двустороннее сотрудничество в этих областях важным, поэтому в этой связи было подписано чешско-азербайджанское соглашение о сотрудничестве в области энергетики во время визита нашего министра иностранных дел в Баку в сентябре 2021 года", - сказал он.

Реализация Соглашения может способствовать двустороннему сотрудничеству в области диверсификации поставок энергоносителей, а также вовлечению чешских компаний в проекты, ориентированные на энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, добавил Курфюрст.

Он также отметил, что Чехия ведет переговоры с соответствующими азербайджанскими институтами о мероприятиях, способствующих экономическому и торговому сотрудничеству.

"Несколько проектов находятся на начальной стадии обсуждения. Мы считаем, что предстоящее пятое заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и сопутствующий бизнес-форум в Праге придадут дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - сказал в заключении замглавы ведомства.