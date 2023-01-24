В парламенте Азербайджана обсудили изменения в закон об автотранспорте

В Азербайджане за выдачу разрешения на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования будет взиматься государственная пошлина в соответствии с законом "О государственной пошлине".

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменению, будет взиматься плата за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства соответствующими автотранспортными средствами в соответствии со статьями 48.1-1.1 и 48.1-1.2 настоящего закона, а также за установление маршрута движения в случаях, определенных правилами, предусмотренными статьей 48.2 настоящего закона, в размере, установленном соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти.

"Для получения разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования необходимо обратиться в электронном виде в орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти. Обращение заявителя рассматривается в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях", - говорится в сообщении.