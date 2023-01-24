Азербайджан готов поделиться своим опытом со странами Центральной Азии
Азербайджан может поделиться своим опытом развития сельского хозяйства со странами Центральной Азии (ЦА).
Об этом сказала заместитель председателя правления Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Лейла Джаббарли в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Day.Az.
По ее словам, на сегодня Азербайджан совместно с Турцией и странами ЦА разрабатывает стратегию по предотвращению, сокращению и мониторингу потерь пищевой продукции.
"Стратегия готовится в рамках проекта по сокращению пищевых отходов в странах субрегионального представительства ФАО по Центральной Азии. Она направлена на обеспечение пищевой безопасности по всей цепочке поставок продовольственной продукции. Кроме того, в этих целях уже проведены соответствующие аналитические работы, а также подготовлена правовая база. Ожидается, что работы по этому проекту будут осуществляться поэтапно", - сказала она.
Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.
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