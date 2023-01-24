Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о маркировке пищевых продуктов

Одно из требований, содержащихся в законе "О безопасности пищевых продуктов", который вступил в силу с 1 января 2023 года, касается информации на этикетках пищевых продуктов. По закону на пищевых продуктах запрещено писать слово "лечебный", в качестве названия или описывая его характеристик.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сообщаем, что указание на этикетке пищевых продуктов информации о том, что данный продукт обладает лечебными свойствами, запрещено законом "О безопасности пищевых продуктов". Это связано с тем, что размещение ложной информации о продукте питания может привести к обману потребителей и, следовательно, к нарушению их прав.

Правило распространяется на продукцию, произведенную после 1 января 2023 года. Маркировка такой продукции должна быть обеспечена в соответствии с требованиями нового закона.

Инспекционно-контрольные мероприятия, проводимые агентством в связи с исполнением нового закона, выявили наличие несоответствий в информации о этикетках.

Потребители могут сообщить о несоответствиях, с которыми они сталкиваются в сфере питания, позвонив в колл-центр агенства 1003.