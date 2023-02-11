Азербайджан расширяет возможности Бакинского порта

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Садраддин Агджаев

Сегодня на фоне геополитических событий, происходящих в Европе, которые также влияют на более широкий регион, мир сталкивается с вызовами во всех сферах экономики, в том числе и в транспортном секторе, нарушаются традиционные транспортно-логистические цепочки, что делает необходимым использование альтернативных, более безопасных и эффективных маршрутов. Наиболее оптимальным вариантом в Евразии являются маршруты, проходящие через Азербайджан, который находится на стыке коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Растет значение и Среднего коридора, в котором Азербайджан также является важным звеном. Средний коридор - путь из Китая в Европу, играет большую роль в нынешней повестке дня. Маршруты, по которым Европа может добраться до Центральной Азии, весьма ограничены. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.

В свете повышения интереса к Азербайджану для транспортировки грузов, весьма актуален вопрос расширения пропускной способности Бакинского морского торгового порта.

Как сказал 19 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), грузоперевалочная способность Бакинского морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн в год, будет расширена до 25 миллионов тонн и на это уже выделен бюджет, так как ожидается рост потока грузов по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам.

"Мы уже наблюдаем изменение направления большого объема грузов из Центральной Азии, и это только начало. С этого года мы приступили к транзиту нефти из Казахстана, а не только из Туркменистана, который осуществляется уже на протяжении многих лет, и есть потенциал использования этого коридора и для углеводородов. Поэтому я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами - в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе, для активной работы над таможенным администрированием, достижения подхода "единого окна" и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения", - сказал глава государства.

Генеральный план второй фазы Бакинского порта готовится нидерландской компанией Royal HaskoningDHV. Ожидается, что он будет готов к середине 2023 года.

Учитывая, что по итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, а это говорит о росте на 14 процентов показателя 2021 года, планируется построить терминал по загрузке/разгрузке и дальнейшей транспортировке блок-поездов, а также строительство мультимодального логистического терминала, который будет выполнять операции по замене транспорта, упаковке/распаковке товаров и выполнение ряда других логистических операций, что, в свою очередь, приведет к созданию добавленной стоимости. В соответствии с ожиданиями, именно этот терминал сыграет ключевую роль в реализации существующего и будущего потенциала порта по перевалке грузов. Кроме того, по итогам 2022 года было перевалено почти 52,3 тысячи TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Стабильный рост показателя контейнеров говорит о необходимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе строительства большого контейнерного терминала, который увеличит пропускную способность со 100 до 500 тысяч TEU-контейнеров.

Рост перевалки колесной техники (TIR) составил 31 процент - до свыше 51,5 тысячи единиц грузовых автомобилей, а перевалка пассажирских автомобилей выросла в три раза. Кроме того, в 2022 году впервые за последние три года был отмечен рост перевалки вагонов. Он составил 27 процентов - до 38,7 тысячи.

Стоит подчеркнуть, что около 90 процентов переваливаемых Бакинским портом грузов являются транзитными.

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан являются важными экспортерами минеральных удобрений, имея большой потенциал производства (около 10 миллионов тонн в год), в связи с чем, Азербайджан уже достиг предварительных договоренностей о привлечении этих грузов на свою территорию для дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Учитывая рост потока этого вида грузов уже начаты работы по строительству терминала по перевалке минеральных удобрений. Его мощности составят 2,5 миллиона тонн в год. Кроме того, в краткосрочной перспективе ожидается строительство и зернового терминала.

Помимо этого, Азербайджан в рамках сотрудничества с крупнейшим турецким холдингом Albayrak Group планирует привлечь на свою территорию порядка 60 тысяч TIR, а для эффективной их перевалки ожидается строительство TIR-парка.

15 июля 2022 года глава Albayrak Group Ахмет Албайрак и генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов подписали первое государственно-частное соглашение о сотрудничестве. В рамках достигнутого соглашения Albayrak вложит инвестиции в строительство терминала сыпучих грузов Бакинского порта и управление им, а также в управление Ro-Ro-терминалом в целях перенаправления турецкой колесной техники из Центральной Азии в Азербайджан.

Таким образом, вторая фаза строительства Бакинского порта будет расширена до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч TEU-контейнеров.

Азербайджан продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, в частности в автомобильные и железные дороги, и восстанавливает историческую связность региона. Развитие транспортных сетей поспособствует дальнейшему экономическому росту не только Азербайджана, но и соседних стран. Создаваемая Азербайджаном транспортная сеть тесно связана и дополняет другие маршруты и коридоры, которые оказывают значительное влияние на развитие международной торговли и создание новой цепочки поставок. В этом контексте следует отметить и роль Зангезурского коридора, с запуском которого время перевалки грузов из Китая в Европу сократится до двух недель, откроются новые для Азербайджана рынки, в том числе транзит в направлении Африки, а также ожидается снижение стоимости перевозки грузов.