Стремительно модернизирующийся Азербайджан стал центром международной торговли и инвестиций

История Азербайджана сегодня - это история динамичного перехода, поскольку страна стремится использовать свои значительные запасы ископаемого топлива и полезных ископаемых для диверсификации и модернизации своей экономики. Хотя Азербайджан и небольшая страна с населением чуть более 10 миллионов человек, но всего за три с лишним десятилетия независимости получила репутацию быстро развивающегося государства. Благодаря соглашениям о свободной торговле и лучшему транспортному сообщению по сравнению с соседями по региону Азербайджан зарекомендовал себя как многообещающий центр международной торговли и инвестиций. Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, где функционируют 450 британских компаний, включая BP. Но потенциал роста этого показателя очевиден.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье авторитетной газеты The Telegraph.

Азербайджан расположен у подножия Кавказских гор, на востоке граничит с Каспийским морем. Страна имеет стратегически важное положение между Россией, Ближним Востоком и Центральной Азией, а также огромные запасы природных ресурсов. Азербайджан называют "страной огней", это название происходит от природного газа, который в своих наиболее концентрированных месторождениях свободно вытекает из-под земли и постоянно горит. На Янар-Даге, что буквально переводится как "горящая гора", путешественники сообщали о природных пожарах на протяжении тысячелетий.

Это может быть символическим изображением, а также прочным фундаментом, лежащим в основе экономики Азербайджана, но богатство ископаемого топлива - это только одна сторона дела. Современный Азербайджан стремится укреплять репутацию страны как центра международной торговли и инвестиций. На самом деле, Азербайджан, и в частности Баку, играл ключевую роль в линиях снабжения еще до появления древнего Шелкового пути. Сегодня это название заменено глобальным жаргоном "Транскаспийский коридор Восток-Запад", но смысл остается прежним: через Баку осуществляется огромный объем торговли. Начало войны в Украине только ускорило подъем Баку, поскольку международные фирмы стремятся перебраться из Москвы на юг в поисках стабильности.

Как и подобает стране, стремящейся к модернизации и конкуренции на мировой арене, Азербайджан также остро осознает, что "мягкая сила" имеет такое же значение, как и точные цифры. Одним из ключевых факторов формирования международной репутации Азербайджана стало проведение Гран-при Баку, которое проводится в столице с 2017 года. Это крупнейшее спортивное мероприятие, которое проводится в Азербайджане на регулярной основе, представляет собой ценную демонстрацию быстро развивающегося города, растущего авторитета страны на мировой арене, а также метафору ее экономического пути.

Азербайджан остро осознает необходимость диверсификации своего энергетического портфеля. Нефть и газ могут по-прежнему составлять большую часть экспорта и около 50 процентов ВВП, однако ненефтяной сектор растет, и правительство взяло на себя обязательство финансировать возобновляемые источники энергии в течение следующего десятилетия с целью К 2030 году из возобновляемых источников будет вырабатываться 1500 МВт, что обеспечит 30% электроэнергии.

В соответствии с более современным взглядом на энергетику правительство Азербайджана приняло новую стратегию социально-экономического развития на следующее десятилетие, в которой "чистая окружающая среда и зеленый рост" были определены в качестве приоритетных направлений, и недавно учредило "Дорожную карту оффшорной ветроэнергетики (IFC)". В нем излагается видение, в котором в полной мере используется значительная береговая линия Каспийского моря, и предполагается, что в случае полного развития морской ветроэнергетики страны может генерировать 157 ГВт в год.

Помимо энергетики, в Азербайджане наблюдается бурный рост в других развитых секторах. ИТ и связи стали историей успеха во время пандемии: за первые три квартала 2022 года рост составил 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кибербезопасность и инфраструктура также открывают большие возможности для британского бизнеса.

Однако одной из недавно появившихся областей потенциала является сектор здравоохранения. В 2016 году правительство ввело схему обязательного социального медицинского страхования, создав новое государственное агентство и открыв двери для увеличения государственных и частных инвестиций. Тем не менее, стране по-прежнему необходимо привлекать более опытных поставщиков в различных областях, от телемедицины и диагностических технологий до предоставления специализированной помощи и хирургии. Глубокие знания и опыт Великобритании в области медицинских услуг и технологий сослужат хорошую службу предприятиям, если они будут играть свою роль.

Нет сомнений в том, что Азербайджан является рынком, предлагающим широкий спектр возможностей для британского бизнеса. Товарооборот между двумя странами за последние двенадцать месяцев составил 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, и, похоже, в ближайшие годы он будет только расти.