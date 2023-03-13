Италия, Греция и Болгария получили 20 млрд. кубометров азербайджанского газа посредством TAP

Источник: Агентство международной информации Trend

Трансадриатический газопровод (TAP) обеспечивает примерно 30 процентов спроса на газ в Болгарии, 20 процентов - в Греции и более 10 процентов - в Италии, сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти, передает Day.Az.

"В 2023 году мы планируем сохранить хорошие показатели, достигнутые в предыдущие годы. Только в 2022 году мы транспортировали около 11,5 миллиарда кубометров, из которых около 10 миллиардов кубометров пришлось на Италию, что на 3 миллиарда кубометров больше, чем в предыдущем году. Буквально несколько дней назад мы преодолели отметку в 20 миллиардов кубометров газа, транспортированного в Италию, Грецию и Болгарию с начала коммерческой эксплуатации", - сказал он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.