Венгрия и Румыния рассчитывают на газ из Азербайджана

Венгрия и Румыния рассчитывают на природный газ из Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром энергетики Румынии Вирджилем-Даниелем Попеску.

"Судьбы Венгрии и Румынии будут связаны с точки зрения безопасности поставок природного газа, потому что, с одной стороны, мы оба рассчитываем на природный газ из Азербайджана, а с другой стороны, ждем начала добычи с морских месторождений в Черное море", - сказал он.

По словам министра, Венгрия и Румыния "сделали домашнее задание", увеличили мощность интерконнектора, соединяющего газопроводные системы двух стран до 2,5 миллиарда кубометров.

"Принято решение о строительстве трубопровода, который может доставлять черноморский природный газ до венгерской границы", - добавил Сийярто.

Как ранее сообщалось, достигнута политическая договоренность о начале поставок 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию в этом году. Позже стороны подпишут долгосрочный контракт на поставку около двух миллиардов кубометров в год. Газ будет поступать транзитом через Турцию и соответствующие компании сейчас обсуждают детали.

Кроме того, вступил в силу контракт, подписанный между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и румынской Romgaz S.A., о поставках с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года азербайджанского газа в Румынию. Данное соглашение о поставках газа из Азербайджана в Румынию в объеме до 1 млрд кубометров в течение 2023-2024 годов было подписано 3 февраля.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года по ТАР, европейскому участку Южного газового коридора. Его первоначальная мощность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли договоренности об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году. После завершения обязывающей фазы рыночного теста консорциум TAP запустил первый этап расширения.