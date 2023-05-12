Total Energies и Азербайджан готовят новую главу партнерства

Компания Total Energies намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с президентом компании Total Energies по разведке и добыче Николасом Терразом.

"На встрече было отмечено успешное сотрудничество между SOCAR и Total Energies, проведены переговоры о расширении партнерства в нефтегазовом секторе, сотрудничестве в области производства возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта - 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.

Месторождение "Абшерон" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.