Азербайджан принимает меры для улучшения устойчивости своей интернет-инфраструктуры

Азербайджан работает вместе с Международным союзом электросвязи над созданием национальной группы по борьбе с киберинцидентами.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023".

По его словам, Азербайджан является участником процесса усиления инфраструктуры мобильного и широкополосного интернета.

"Международный трафик интернета на глобальном уровне в 2021 году вырос на более чем 50 процентов, а количество пользователей интернета - на 10 процентов. Исследования показывают, что страны с лучшей инфраструктурой с большей устойчивостью противостояли удару пандемии. Нам необходимо предпринимать меры, которые приведут к большей устойчивости", - сказал он.

Ламанаускас сказал, что Международный союз электросвязи и Азербайджан работают над созданием национальной группы по борьбе с киберинцидентами.

"Кроме того, мы с Азербайджаном работаем в развитии 5G, предотвращении киберинцидентов, а также создании команды быстрого реагирования", - сказал он.