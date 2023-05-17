"Nar" представляет сверхскоростную технологию 5G в тестовом режиме в городе Сумгаит. Таким образом, "Nar" стал первым оператором мобильной связи, который вывел технологию 5G за пределы столицы. Абоненты могут подключиться к сети в магазине "Nar", расположенном по адресу: город Сумгаит, 2-й микрорайон, улица Сюлх, 34, со своих личных мобильных телефонов, поддерживающих технологию 5G, или протестировать скорость 5G с помощью устройств, подключенных к сети в магазине.

Абоненты "Nar", впервые подключающиеся к сети 5G, могут получить бесплатный интернет-пакет 5G объемом в 10 ГБ, набрав код *775#YES, что позволит им протестировать скорость 5G в данном районе в течение дня.

"Чтобы предоставить нашим абонентам наилучший цифровой опыт, мы с гордостью представляем технологию 5G впервые за пределами столицы - в городе Сумгаит. Мы уверены, что это новшество создаст прекрасную возможность для наших клиентов исследовать новые цифровые возможности", - сказал главный исполнительный директор "Nar" Гуннар Панке.

Следует отметить, что в настоящее время качественная и бесперебойная сеть "Nar" охватывает 98% территории страны и 99% населения.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.