В Баку пройдет форум по устойчивому развитию

В ноябре 2023 года пройдет "Второй Бакинский форум по устойчивому развитию" в сотрудничестве с Программой развития ООН.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в понедельник Trend начальник департамента устойчивого развития и социальной политики министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов.

По его словам, проведение этого мероприятия поспособствует укреплению международного и регионального сотрудничества по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Кроме того, хочу отметить, что мы сейчас работаем над проектом инвестиционной карты ЦУР Азербайджана для привлечения инвестиций в нашу страну", - сказал он.

Гусейнов подчеркнул большое значение сектора образования в реализации ЦУР.

"Программа развития ООН, министерство экономики и несколько ведущих вузов нашей страны, в частности, Бакинская высшая школа нефти, Азербайджанская дипломатическая академия завершили обучающую программу "Цели устойчивого развития и финансовая академия для молодежи". В будущем так же планируем реализацию таких программ и вовлечение в нее других студентов и вузов", - добавил он.