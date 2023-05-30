Безопасность в небе: в Баку обсудили перевозку опасных грузов

В Баку с 29 по 30 мая прошел учебно-практический семинар на тему "Перевозка опасных грузов". Мероприятие было организовано Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) при поддержке авиакомпании Silk Way West Airlines.



Более 100 специалистов из авиационных властей, авиакомпаний и аэропортов региона приняли участие в семинаре. Цель мероприятия - предоставление практической помощи и поддержки в обеспечении безопасной перевозки опасных грузов воздушным транспортом.

В ходе семинара были рассмотрены различные аспекты, включая особенности перевозки опасных грузов на основе опыта авиакомпаний, оценку рисков безопасности , разработку мер по снижению рисков при перевозке литиевых батарей, особенности перевозки вакцин воздушным транспортом, программу ИАТА для обмена данными об инцидентах, а также вопросы обучения и оценки персонала на основе компетенции.



В рамках семинара также был организован круглый стол, посвященный актуальным вопросам перевозки опасных грузов в регионе. Особое внимание было уделено практическим занятиям, где участники выполняли задания, связанные с обеспечением безопасности перевозки различных категорий опасных грузов, их правильной маркировкой, упаковкой, хранением и транспортировкой в аэропортах.



Семинар проводился в гибридном формате, объединяющем личное и удаленное участие.



Организаторы семинара отметили высокий уровень взаимодействия и обмена опытом между участниками, способствующий расширению сети контактов и сотрудничеству в области безопасной перевозки опасных грузов.

В заключение все участники получили сертификаты о прохождении обучения, подтверждающие успешное освоение материала.