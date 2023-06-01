Обсуждение вопросов региональной энергобезопасности невозможно без Азербайджана

"Бакинская энергетическая неделя" является мероприятием, которое традиционно проводится каждый год. Ежегодно в это время года в столице Азербайджана проводится выставка нефти и газа. В этом году в Баку приехали гости из десятков стран мира, среди которых есть такие экономические гиганты как США, Германия, Великобритания, Китай, Франция, Испания, Израиль, Италия и Япония. Это является наглядным подтверждением того, что обсуждение вопросов региональной энергетической безопасности невозможно без Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

По словам нашего собеседника, проведение "Бакинской энергетической недели" играет важную роль, в первую очередь, для экономики Азербайджана.

"Нефтегазовая промышленность и энергетический сектор продолжают играть весомую роль в формировании валового внутреннего продукта Азербайджана. На эти сектора в среднем приходится более 50 процентов доходов бюджета страны. Более 90 процентов экспорта Азербайджана - это нефтегазовая продукция. С этой точки зрения проведение Бакинской энергетической недели стимулирует развитие экономики Азербайджана", - считает он.

Как отметил итальянский политолог, "Бакинская энергетическая неделя" проходит в период острого конфликта между Россией и Западом, что повышает актуальность мероприятия.

"Страны Запада имеют тенденцию к полному отказу от российских энергоресурсов. Учитывая, что война в Украине, судя по всему, закончится еще нескоро, Европе в скором времени понадобятся запасы газа в подземных хранилищах, чтобы осенью и зимой не столкнуться с риском дефицита газа. С этой точки зрения фактор Азербайджана является очень важным для Европы. Наглядным подтверждением того являются обращения Президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованные участникам Бакинской энергетической недели", - резюмировал Сальваторе Сантанджело.

Напомним, 31 мая состоялась церемония официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре. В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Абдул Керимханов