США рады энергетическому сотрудничеству Азербайджана и стран Центральной Азии

США поддерживают диалог между Азербайджаном и Центральной Азией в энергетической сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"США поддерживают энергетические переговоры, которые ведутся, например, между Азербайджаном и Туркменистаном. А также с Казахстаном, в частности касательно коммерческого сотрудничества между казахстанской компанией "КазМунайГаз" и SOCAR", - сказал он.

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