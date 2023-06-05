Этим летом Yelo Bank предлагает яркую кредитную программу для всех, кто планируем реализовать свои планы - путешествовать, сделать ремонт, купить автомобиль и так далее. Получить кредит наличными до 50 000 AZN можно всего по 11.7% годовых. Максимальный срок кредита составляет 59 месяцев. Так же есть возможность получить кредит в размере до 12 заработных плат без залога.

Для вашего удобства вы можете оформить кредит онлайн через приложение Yelo App или на сайте yelo.az, а так же написав на официальные страницы банка в социальных сетях. Если у вас есть карта от Yelo Bank, то при онлайн заказе средства кредита будут автоматически загружены на вашу карту. Даже если вы новый клиент, средства кредита будут доставлены на вашу карту, где бы вы ни находились. Чтобы оформить заявку, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/ylkfnty

У вас есть дополнительные вопросы о заказе кредита онлайн? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.



Yelo Bank - Яркий банкинг!