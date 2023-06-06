Предприниматели на освобожденных территориях получат некоторые привилегии
Утвержден порядок выплаты финансовой помощи в связи с пользованием коммунальными услугами предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, с 1 января 2023 года в течение 10 лет будет выплачиваться финансовая помощь за счет средств государственного бюджета в размере 20 процентов от средств за потребленные коммунальные услуги (электроэнергия и природный газ, услуги водоснабжения и водоотведения) в соответствии с внутригосударственными тарифами на эти услуги.
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