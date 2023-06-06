Всемирный Банк раскрыл свои ожидания по росту экономики Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Азербайджана на 2,2 процента в 2023 году.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Day.Az, данный прогноз был оставлен без изменений по сравнению с предыдущим, опубликованным в апреле этого года.

Таким образом, рост ВВП Азербайджана, по прогнозам, восстановится до 2,5 процента в 2024 году и 2,6 процента в 2025 году. В то же время, по оценкам банка, экономический рост страны в 2022 году составил 4,6 процента.

Между тем, во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия) ожидается умеренный рост до 1,4 процента в 2023 году. Кроме того, прогнозируется, что региональный рост восстановится до 2,7 процента в год в 2024-2025 годах, главным образом за счет возобновления как внешнего, так и внутреннего спроса.

Ожидается, что по мере стабилизации потоков мигрантов и капитала из России и усиления экономического роста в Европейском союзе различия в темпах роста внутри региона уменьшатся.