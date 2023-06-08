Али Асадов о значительном росте товарооборота Азербайджана со странами ЕЭАС

Товарооборот Азербайджана со странами ЕЭАС за первые четыре месяца 2023 года вырос на 38 процентов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи (Россия).

"По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕЭАС увеличился на 31 процент и составил 4,7 миллиардов долларов. Доля стран-членов ЕЭАС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9 процентов. За первые 4 месяца текущего года прирост товарооборота составил 38 процентов", - сказал он.

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