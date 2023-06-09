https://news.day.az/economy/1572080.html В Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye" - ФОТО
В Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye" - ФОТО
В Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye".
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter президент SOCAR Ровшан Наджаф.
"Сегодня в Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye" с участием министра экономики Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова", - написал он.
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