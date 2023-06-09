В Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye".

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"Сегодня в Стамбуле состоялось заседание правления "SOCAR Türkiye" с участием министра экономики Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета SOCAR Микаила Джаббарова", - написал он.