Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

29 мая

1,7

5 июня

1,7

30 мая

1,7

6 июня

1,7

31 мая

1,7

7 июня

1,7

1 июня

1,7

8 июня

1,7

2 июня

1,7

9 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0139 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 1,8224 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

29 мая

1,8254

5 июня

1,8184

30 мая

1,8199

6 июня

1,8233

31 мая

1,8182

7 июня

1,8167

1 июня

1,8160

8 июня

1,8212

2 июня

1,8298

9 июня

1,8323

Средний курс за неделю

1,8219

Средний курс за неделю

1,8224

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0209 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

29 мая

0,0212

5 июня

0,0210

30 мая

0,0212

6 июня

0,0211

31 мая

0,0210

7 июня

0,0209

1 июня

0,0209

8 июня

0,0208

2 июня

0,0210

9 июня

0,0206

Средний курс за неделю

0,0211

Средний курс за неделю

0,0209

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0081 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0068 маната и составил 0,0762 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

29 мая

0,0850

5 июня

0,0805

30 мая

0,0841

6 июня

0,0793

31 мая

0,0825

7 июня

0,0759

1 июня

0,0819

8 июня

0,0729

2 июня

0,0814

9 июня

0,0724

Средний курс за неделю

0,0830

Средний курс за неделю

0,0762