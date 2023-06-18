TRACECA осуществила первую пилотную грузоперевозку полуприцепами из Европы в Центральную Азию

Постоянный секретариат межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA осуществил первую пилотную перевозку грузов полуприцепом седельными тягачами разных стран регистрации по мультимодальному маршруту Литва - Польша - Словакия - Венгрия - Румыния - Болгария - Черное море - Грузия - Азербайджан -Каспийское море - Казахстан в срок за 16 дней.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе ПС МПК, перевозка стала возможной при поддержке уполномоченных министерств в области транспорта Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана и Литвы, а также с активной вовлеченности таможенных органов и морских портов Варна, Батуми, Баку и Курык, передает Day.Az.

"Идея осуществления первой пилотной перевозки является финальной стадией подготовки обзора по развитию перевозок полуприцепами, который в ближайшее время будет направлен всем странам TRACECA", - сказали в пресс-службе.

Отметим, что 25 мая перевозка полуприцепа началась седельным тягачом, зарегистрированным в Литве от Вильнюса, и продолжилась по территориям Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и до порта Варна в Болгарии. Время в пути по территориям стран ЕС, без учета остановок, составила 37 часов. 30 мая полуприцеп без тягача был направлен в порт Батуми посредством судоходной компании Navigation Maritime Bulgare.