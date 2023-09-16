Азербайджанская нефть прошла психологический барьер

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 сентября повысилась на 0,03 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 100,56 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,02 доллара до 99,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара, составив 81,44 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 15 сентября повысилась на 0,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 95,14 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.