Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 сентября повысилась на 1,05 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 101,61 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на один доллар до 100,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,11 доллара, составив 82,55 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 18 сентября повысилась на 1,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 96,24 доллара за баррель.