Какой будет цена азербайджанской нефти в бюджете страны в 2024 году?

При подготовке проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2024 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light была заложена на уровне 60 долларов США.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджанской Республики.

Отметим, что указанная цена идентична уровню 2023 года.