https://news.day.az/economy/1599927.html Какой будет цена азербайджанской нефти в бюджете страны в 2024 году?
Какой будет цена азербайджанской нефти в бюджете страны в 2024 году?
При подготовке проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2024 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light была заложена на уровне 60 долларов США.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджанской Республики.
Отметим, что указанная цена идентична уровню 2023 года.
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