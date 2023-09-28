Эксперты ВБ реализуют совместный проект с Агентством информационно-коммуникационных технологий

Эксперты Всемирного банка (ВБ) реализуют совместный проект с Агентством информационно-коммуникационных технологий под названием "Миссия по поддержке внедрения цифровой экономики на Южном Кавказе и технической помощи для обеспечения высокоскоростной цифровой связи для инклюзивности и конкурентоспособности", сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным Агентства информационно-коммуникационных технологий, данный проект обсуждался на встрече с представителями агентства и экспертов ВБ. На встрече стороны обсудили основные направления и функциональную структуру агентства, а также знания специалистов и вопросы повышения их квалификации.

Эксперты Всемирного банка выразили готовность оказать поддержку агентству с целью изучения международного опыта в таких вопросах, как общий анализ иностранных регулирующих органов, правовые и институциональные основы, организационная структура и управление, обзор нормативной базы, кадровые ресурсы, институциональные проблемы с другими учреждениями и финансовые аспекты.

По итогам встречи было решено до конца текущего года провести серию рабочих встреч между экспертами Всемирного банка и агентства для обсуждения вторых промежуточных результатов предварительного отчета, подготовленного банком, а также разработки потенциальных вариантов, основанных на общем передовом опыте для определения направлений развития агентства.

Отметим, что Всемирный банк поддерживает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в сфере цифровизации всей экономики в целях достижения стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".