Турция становится экспортером газа

Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров газа в сутки с 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров природного газа в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ анонсировали, что Турция с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию: соглашение, срок действия которого истекает в 2025 году, позволяет поставлять до 4 миллионов кубометров газа в сутки.