https://news.day.az/economy/1602139.html Турция становится экспортером газа
Турция становится экспортером газа
Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров газа в сутки с 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"С 1 октября Турция будет экспортировать в Молдову 2 миллиона кубометров природного газа в сутки", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ анонсировали, что Турция с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию: соглашение, срок действия которого истекает в 2025 году, позволяет поставлять до 4 миллионов кубометров газа в сутки.
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