Азербайджан успешно подготовился к международному конгрессу космонавтики, продемонстрировав готовность к активному участию в сфере космических исследований.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сказал президент Международной астронафтической федерации Клей Моури в ходе заседания Милли Меджлис (парламент).

Он отметил, что мир делает большие шаги к развитию сферы космоса и технологий в этой области, и это активно поддерживается ООН, которая признает важность международного сотрудничества и научных исследований в космической сфере для достижения глобальных целей.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом "Космические исследования - проникновение в науку и технику" в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74-й Международный конгресс астронавтики "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу", организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".