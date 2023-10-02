Спрос на нефть будет сохраняться до конца 2024 года

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гаис выразил оптимизм в отношении спроса на нефть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, недостаточные инвестиции в нефтегазовую отрасль являются одним из рисков для энергетической безопасности. Аль Гаис отметил важность продолжения инвестиций в добычу нефти и газа, назвав призывы прекратить финансирование нефтяной сферы неэффективными.

Недавно Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца 2023 года на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Крупнейшие мировые издания уже отметили, что данная мера позволила двум странам получить выгоду от этого, поскольку средние цены на нефть приблизились к многолетним максимумам. По оценкам Bloomberg только Россия в качестве сверхдоходов может рассчитывать примерно на $11 млрд. При этом РФ активно обходит потолок цен, установленный странами G7 в $60 за баррель.