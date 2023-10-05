ВТБ (Азербайджан) сохраняет для розничных клиентов возможность оформить кредиты наличными или рефинансировать действующую задолженность по сниженной до 10,99% годовых ставке. По итогам девяти месяцев года банк предоставил в республике кредитов наличными на сумму свыше 37 млн манатов, из них почти треть в рамках программы рефинансирования.

Кредиты наличными доступны розничным клиентам банка на срок до 5 лет от 300 до 40 тыс. манатов. По программе рефинансирования можно объединить несколько кредитов других банков в один или получить дополнительные средства под низкий процент.

"Кредиты наличными являются драйверами розничного сегмента в банке. По итогам трех кварталов их объем превысил 37 млн манатов. При этом мы отмечаем высокую финансовую активность клиентов осенью и прогнозируем, что она сохранится до конца года с учетом сезонного фактора. С этой целью мы приняли решение продлить действие сниженной до 10,99% ставке по продукту, которая также распространяется на рефинансирование", - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

В ВТБ (Азербайджан) кредит наличными можно оформить, оставив онлайн-заявку на сайте банка или в отделениях, а также через контактный центр по номеру 986. Новым клиентам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.