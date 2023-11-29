Объемы кредитования в еврозоне обновили многолетний минимум

Рост объемов потребительского кредитования в еврозоне в октябре снова обновил минимум с июня 2015 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, объем выданных потребительских кредитов в прошлом месяце увеличился на 0,6% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка.

В сентябре подъем составлял 0,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали замедления темпов до 0,7%.

Тем временем объем кредитов, выданных банками еврозоны нефинансовым компаниям, в прошлом месяце сократился на 0,3%, зафиксировав отрицательную динамику впервые с июля 2015 года. В сентябре показатель вырос на 0,2%.

Эксперты ЕЦБ отмечают по-прежнему слабый спрос на кредиты из-за опасений по поводу экономики еврозоны и высоких процентных ставок.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в октябре уменьшился на 1% в годовом выражении - до 16 трлн евро. Эксперты ожидали снижения на 0,9%. В сентябре показатель опустился на 1,2%, снижение фиксируется уже четыре месяца кряду.

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