Развитие ВИЭ в Азербайджане поможет декарбонизации транспортного сектора

Азербайджан располагает всеми ресурсами для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что может послужить катализатором для декарбонизации энергетического сектора, а также энергоемких областей, таких как отопление и транспорт.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс на презентации отчета о климате и развитии (CCDR) по Азербайджану, опубликованном Группой Всемирного банка.

Прайс также уточнила, что в отчете подчеркивается целесообразность защиты сельского хозяйства Азербайджана от уменьшения доступности водных ресурсов.

"Инвестирование в развитие доступности водных ресурсов является разумной инициативой на сегодняшний день. Учитывая потенциальные климатические изменения и эффективность использования водных ресурсов, инвестиции в этот сектор становятся еще более важными. В отчете подчеркивается существование климатически обоснованных методов ведения сельского хозяйства, которые не только повышают производительность, но и устойчивость к изменению климата, а также сокращают выбросы", - сказала она.

Представительница ВБ подчеркнула изложенную в отчете решающую роль финансирования, где особое внимание уделяется привлечению инвестиций частного сектора посредством хорошо структурированной нормативно-правовой базы и более широкому использованию механизмов государственно-частного партнерства.

"Потенциал стимулирования финансирования частного сектора подчеркивает возможности, которые предоставляет климатическая деятельность для диверсификации экономики, в соответствии с ключевыми приоритетами, выделенными в CCDR", - сказала она.

В заключение Прайс подчеркнула приверженность Всемирного банка к партнерству с Азербайджаном в оказании помощи для обеспечения его будущего процветания.

Отметим, что сегодня был опубликован отчет CCDR Всемирного банка по Азербайджану. В отчете освещаются меры по декарбонизации и повышению устойчивости, которые соответствуют целям правительства по диверсификации экономики, уделяя особое внимание энергетической системе и секторам конечного потребления, таким как транспорт, строительство и промышленность, а также водным ресурсам и сельскому хозяйству.

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