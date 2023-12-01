В отношении ряда лиц будут применяться финансовые санкции

За нарушение законодательства о конкуренции будут применяться санкции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в проекте Кодекса конкуренции Азербайджанской Республики, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Будут определены освобождение от финансовых санкций, льготы, а также факторы, смягчающие и отягчающие эти санкции.

Также будет обеспечена выплата финансовых санкций в государственный бюджет.

Отметим, что Кодекс конкуренции поступил в Милли Меджлис 7 сентября по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики.

Проект этого кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

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