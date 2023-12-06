Рынок ценных бумаг Китая переживает тяжелый день

Стоимость акций 300 крупнейших китайских компаний, выходящих в индекс CSI300 так называемых "голубых фишек" в среду, 6 декабря, упала до минимума почти за пять лет. В последний раз на этом уровне они находились в феврале 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

В общей сложности с начала года индекс рухнул на 12 процентов, что стало одним из худших в Азии результатов для аналогичных индексов. Такая динамика наблюдается на фоне снижения рейтинговым агентством Moody's прогноза по суверенному рейтингу Китая.

Директор по исследованиям инвесткомпании Nanjing RiskHunt Пань Сичун отметил, что китайский индекс страдает из-за значительной доли иностранцев, которые в последние месяцы выводят свои средства. Поводом для такого поведения становится как разочарование в перспективах китайской экономики, так и попытки Пекина замаскировать проблемы.

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